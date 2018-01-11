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01. 11. 2018

Животных в Украине будут перевозить по-новому


В Украине существенно изменились правила перевозки животных. Ветеринарные документы будут выдаваться только после проверки условий, в которых транспортируется живой груз, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.
 
31 октября ведомство издало новый приказ для работников ветеринарно-санитарного контроля и надзора. Теперь на границе будут проверять, не страдают ли перевозимые животные от тесноты и соблюдается ли норма о минимальной площади на одно животное.
 
В случае, если транспорт или условия перевозки не соответствуют установленным правилам, ветеринарные документы на такой груз выдаваться не будут.
 
Кроме того, поручено вести видеофиксацию во время погрузки животных для последующей перевозки.

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Напомним, на днях произошел скандал с истязанием животных в порту Черноморска Одесской области. Там без воды и пищи погибали в тесной фуре 300 овец, которых не пускали на территорию в Украину из-за бюрократических проволочек.

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Источник: korrespondent.net

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