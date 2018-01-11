Землетрясение произошло в Китае



Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения был зафиксирован 148 км южнее города Карамай. Информации о пострадавших и разрушениях нет.



Сильное землетрясение произошло у Филиппин

Напомним, 28 октября в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки ощущались и в Украине – в Одесской области.

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Источник: korrespondent.net