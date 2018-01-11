В Португалии запретили выступления диких животных в цирках



Парламент Португалии проголосовал за закон, запрещающий использование диких животных в цирках. Они должны исчезнуть с арены до 2024 года, сообщает AFP.



Владельцы цирков должны внести диких животных в специальный правительственный реестр. В дальнейшем их поселят в специальные приюты, имитирующие дикую природу, в Португалии или за в других странах.



Авторы законопроекта считают, что диким животным не место на арене, а люди должны уметь получать удовольствие, не мучая животных.



Владельцам цирков обещают заплатить компенсацию за животных.



Напомним, ранее в России львица напала на ребенка в цирке, а в Гватемале цирковые тигры оторвали смотрителю руки.

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Источник: korrespondent.net