Рядом с Конгрессом США произошла стрельба



Полиция Вашингтона расследует инцидент со стрельбой, произошедший вечером 31 недалеко от Капитолия, в котором заседает конгресс США, сообщают американские СМИ.



В результате инцидента пострадал один человек. 35-летнего мужчину в критическом состоянии доставили в больницу.



Стрельба произошла в районе центрального железнодорожного вокзала и Музея почты США. Прилегающая к ним одна из центральных улиц города Массачусетс-авеню перекрыта. Входы в комплексе Конгресса оцеплены.



Напомним, ранее в американском штате Огайо в результате стрельбы у банка погибли два человека. Также в одной из школ Северной Каролины произошла стрельба.

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Источник: korrespondent.net