Итоги 31.10: "Закрытое" небо и план Лукашенко

Роскосмос назвал причина аварии ракеты Союз
Авария ракеты Союза-ФГ произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
По его словам, это привело к тому, что один из боковых блоков первой ступени Союза-ФГ не отошел на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени. Бак разорвался.
Украина улучшила свои позиции в мировом рейтинге Doing Business
В ежегодном рейтинге Всемирного банка Doing Business Украина заняла 71 позицию среди 190 стран. Согласно обновленным данным рейтинга, на постсоветском пространстве хуже, чем в Украине, с ведением бизнеса дела обстоять только в Узбекистане и Таджикистане.
В пятерку лучших стран вошли Грузия (6 место в общем рейтинге), страны Балтии Литва (14 позиция), Эстония (16 место), Латвия (19 позиция в общем рейтинге). У РФ и Беларуси 31 и 37 место в рейтинге соответственно.
Лукашенко предложил план разрешения конфликта на Донбассе
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил новый формат миротворческой миссии в Украине и отправить на Донбасс совместную миссию ООН и ОБСЕ.
По его словам, Беларусь готова взять на себя ответственность за поддержание мира на востоке Украины, осуществлять контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе.
Порошенко подписал закон о защите бизнеса от силовиков
Президент Петр Порошенко подписал так называемый закон "маски-шоу стоп-2". После вступления в силу закон позволит привлечь к ответственности следователя и прокурора, которые приняли незаконные решения об открытии криминального производства.
Украина "закрыла небо" вблизи Крыма для полетов
В связи с проведением ракетных стрельб Украина объявила опасной зоной для полетов над Черным морем вблизи западного побережья Крыма. Ограничения устанавливаются на период с 1 по 4 ноября. Украина ввела запрет на полеты гражданской авиации в этом районе на всех высотах.
В Одессе во время футбольного матча произошел взрыв
На одесском стадионе Черноморец во время футбольного матча произошел взрыв. Неизвестные фанаты бросили взрывпакеты на поле стадиона Черноморец, где проходил матч 1/8 финала Кубка Украины – одесские "моряки" играли с полтавской Ворсклой. Взрывы прогремели на 64 минуте, сразу после успешного пенальти в ворота Черноморца.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.