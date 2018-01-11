Итоги 31.10: "Закрытое" небо и план Лукашенко



Роскосмос назвал причина аварии ракеты Союз

Авария ракеты Союза-ФГ произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

По его словам, это привело к тому, что один из боковых блоков первой ступени Союза-ФГ не отошел на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени. Бак разорвался.

Украина улучшила свои позиции в мировом рейтинге Doing Business

В ежегодном рейтинге Всемирного банка Doing Business Украина заняла 71 позицию среди 190 стран. Согласно обновленным данным рейтинга, на постсоветском пространстве хуже, чем в Украине, с ведением бизнеса дела обстоять только в Узбекистане и Таджикистане.

В пятерку лучших стран вошли Грузия (6 место в общем рейтинге), страны Балтии Литва (14 позиция), Эстония (16 место), Латвия (19 позиция в общем рейтинге). У РФ и Беларуси 31 и 37 место в рейтинге соответственно.

Лукашенко предложил план разрешения конфликта на Донбассе

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил новый формат миротворческой миссии в Украине и отправить на Донбасс совместную миссию ООН и ОБСЕ.

По его словам, Беларусь готова взять на себя ответственность за поддержание мира на востоке Украины, осуществлять контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе.

Порошенко подписал закон о защите бизнеса от силовиков

Президент Петр Порошенко подписал так называемый закон "маски-шоу стоп-2". После вступления в силу закон позволит привлечь к ответственности следователя и прокурора, которые приняли незаконные решения об открытии криминального производства.

Украина "закрыла небо" вблизи Крыма для полетов

В связи с проведением ракетных стрельб Украина объявила опасной зоной для полетов над Черным морем вблизи западного побережья Крыма. Ограничения устанавливаются на период с 1 по 4 ноября. Украина ввела запрет на полеты гражданской авиации в этом районе на всех высотах.

В Одессе во время футбольного матча произошел взрыв

На одесском стадионе Черноморец во время футбольного матча произошел взрыв. Неизвестные фанаты бросили взрывпакеты на поле стадиона Черноморец, где проходил матч 1/8 финала Кубка Украины – одесские "моряки" играли с полтавской Ворсклой. Взрывы прогремели на 64 минуте, сразу после успешного пенальти в ворота Черноморца.

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Источник: korrespondent.net