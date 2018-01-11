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01. 11. 2018

В центре Бердянска произошла стрельба

В центре Бердянска Запорожской области в среду, 31 октября, случилась стрельба. Пострадали, по меньшей мере, три человека. Об этом пишет Рro.berdyansk.biz.

Инцидент произошел около 21:00 на проспекте Труда возле круглосуточного ломбарда. По предварительной информации, неизвестный мужчина с оружием напал на валютчиков. Как рассказали очевидцы, он пытался обменять фальшивые деньги. Сделать это не получилось, и он начал стрелять. На месте преступления остались гильзы и следы крови. 

Троих пострадавших госпитализировали в больницу. Нападавшего задержали.

Полиция оцепила место преступления. По предварительным данным, пистолет, из которого стрелял преступник, боевой. 

По факту происшествия ведется следствие.

Cмотрите фотогалерею: В центре Бердянска произошла стрельба

Ранее в центре Одессы 35-летний иностранец устроил стрельбу.

Также сообщалось, что в Киеве в одном из домов на улице Жукова мужчина устроил стрельбу с балкона.

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Источник: korrespondent.net

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