Сутки на Донбассе: 24 обстрела, двое раненых

За минувшие сутки сепаратисты 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Отмечается, что противник пять раз применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на луганском направлении, вблизи населенного пункта Нижнее, ночью враг обстрелял опорные пункты Объединенных сил из артиллерии калибра 122 мм, и, примерно в то же время, открывал огонь в районе Крымского из минометов калибра 82 и 120 мм. Два случая применения сепаратистами минометов зафиксировано также вблизи Золотого.
Кроме того, противник обстреливал украинские позиции в районах населенных пунктов Новоселовка Вторая, Авдеевка, Пески, Новотроицкое, Березовое, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединский и Широкино. Огонь из тяжелого вооружения в этих случаях не велся.
"С начала суток зафиксирован обстрел позиций Объединенных сил в районе Авдеевки из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь с нашей стороны нет", - добавили в штабе.
Напомним, за сутки 30 октября сепаратисты 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое военнослужащих получили ранения.
Также сообщалось, что 30 октября Совбез ООН провел открытое заседание с целью обсуждения ситуации на оккупированных территориях Донбасса.
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Источник: korrespondent.net
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