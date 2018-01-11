Хуг сообщил, сколько наблюдателей ОБСЕ находится на Донбассе

В целом количество сотрудников СММ ОБСЕ в Украине насчитывает более 1,2 тысячи человек. Об этом рассказал первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время пресс-конференции, информирует УНН в четверг, 1 ноября.
По его словам, сейчас в Миссии насчитывается более 750 международных наблюдателей.
"Также в Миссии работает более 400 местных сотрудников из Украины. Кроме того, у нас есть более 100 международных специалистов, которые также работают в Миссии. В целом количество сотрудников Миссии насчитывает более 1200 человек, работающих по всей Украине", - отметил Хуг.
Он отметил, что большинство наблюдателей работает в Донецкой и Луганской области, по обе стороны линии соприкосновения.
"Если брать ежедневный рост, то мы отправляем каждый день порядка 90 патрулей с обеих сторон линии соприкосновения, а также наши патрули работают в других регионах страны", - рассказал Хуг.
Ранее Хуг заявил, что конфликт на Донбассе можно решить.
Как сообщалось, новым заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине станет Марк Этерингтон.
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Источник: korrespondent.net
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