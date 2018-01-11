Хуг сообщил, сколько наблюдателей ОБСЕ находится на Донбассе

В целом количество сотрудников СММ ОБСЕ в Украине насчитывает более 1,2 тысячи человек. Об этом рассказал первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время пресс-конференции, информирует УНН в четверг, 1 ноября.

По его словам, сейчас в Миссии насчитывается более 750 международных наблюдателей.

"Также в Миссии работает более 400 местных сотрудников из Украины. Кроме того, у нас есть более 100 международных специалистов, которые также работают в Миссии. В целом количество сотрудников Миссии насчитывает более 1200 человек, работающих по всей Украине", - отметил Хуг.

Он отметил, что большинство наблюдателей работает в Донецкой и Луганской области, по обе стороны линии соприкосновения.

"Если брать ежедневный рост, то мы отправляем каждый день порядка 90 патрулей с обеих сторон линии соприкосновения, а также наши патрули работают в других регионах страны", - рассказал Хуг.

Ранее Хуг заявил, что конфликт на Донбассе можно решить.

Как сообщалось, новым заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине станет Марк Этерингтон.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net