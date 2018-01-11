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01. 11. 2018

Школьные каникулы в Украине: календарь на 2018-2019

У украинских школьников продолжаются осенние каникулы. Отдыхать они будут по 4 ноября включительно. Однако многие школьники уже в предвкушении новогоднего отдыха, который будет гораздо более длительным.

Зимние каникулы продлятся две недели, на протяжении которых дети и подростки смогут не только встречаться с друзьями и наслаждаться просмотром мультфильмов, но даже отправиться с семьей в путешествие.

График каникул на учебный год 2018-2019:

  • Осенние каникулы - с 29 октября по 4 ноября
  • Зимние каникулы - с 22 декабря по 7 января (30 декабря по 13 января)
  • Весенние каникулы - с 25 по 31 марта

Министерство образования позволило каждой школе в индивидуальном порядке выбирать удобный график для зимних каникул. Поэтому в одних школах они продлятся с  22 декабря по 7 января, в то время, как в других - с 30 декабря по 13 января.

Обычно весенние и осенние каникулы длятся неделю. Новогодние традиционно продолжаются две недели. В зависимости от школы те или другие каникулы могут отличаться по продолжительности, однако в целом количество каникулярных дней должно быть сохранено.

Нередко также происходят переносы каникул из-за карантинов. Однако это также может меняться в зависимости от городов и школ.

Источник: korrespondent.net

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