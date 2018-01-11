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01. 11. 2018

Спасатели нашли "черный ящик" рухнувшего в Индонезии самолета

Спасатели обнаружили бортовой самописец Boeing 737, который разбился над Яванским морем. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщает Detik.

Отмечается, что "черный ящик" находился на глубине около 30 м.

Накануне спасатели запеленговали сигнал бортового самописца, а затем при помощи подводной камеры получили видео и фотоизображения. На глубине более 30 м они обнаружили корпус самолета, в том числе левую часть крыла.

Ранее была названа возможная причина крушения самолета в Индонезии.

Напомним, самолет потерпел крушение через 13 минут после взлета. На борту находились 189 человек, никто не выжил.

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Источник: korrespondent.net

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