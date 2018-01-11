В Лондоне пилота Japan Airlines сняли с рейса из-за опьянения

Пилота авиакомпании Japan Airlines, летевшего рейсом Лондон - Токио, отстранили от полета из-за алкогольного опьянения. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщает NHK.
Отмечено, что инцидент произошел 29 октября.
"40-летний пилот успешно прошел предполетную проверку на алкоголь, однако, когда он направился на рейс, водитель перевозившего его автобуса заметил характерный запах. Британская полиция убедилась, что содержание алкоголя в крови у пилота превышено, и его отстранили от полета", - говорится в сообщении.
Как отмечается, внутренние правила предусматривают, чтобы на борту во время длительного рейса находились три пилота. Поскольку третий член экипажа был уличен в употреблении алкоголя, эта норма была нарушена, и самолет управлялся только двумя пилотами.
Известно, что это уже второй за неделю случай с употреблением алкоголя пилотами японской авиакомпании: 25 октября командир одного из самолетов All Nippon Airlines не смог выйти в рейс из-за того, что выпил шесть бокалов пива накануне вечером и чувствовал себя плохо. Пилота заменил его коллега. Из-за этого вылет самолета, а также еще четырех был задержан.
Ранее более сотни пассажиров застряли в аэропорту немецкого Штутгарта из-за пьяного пилота. Рейс, которым должны были лететь пассажиры, отменили.
Также сообщалось, что Европейская комиссия после авиакатастрофы с Germanwings одобрила новые правила, касающиеся психического здоровья пилотов, впервые требуя от авиакомпаний провести психологическую оценку пилотов, прежде чем брать их на работу.
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Источник: korrespondent.net
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