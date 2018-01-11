В Херсоне утром в четверг, 1 ноября, фургон влетел в витрину магазина. Об этом сообщает Кherson.life.

Авария случилась на улице Перекопской в районе перекрестка с улицей Черноморской.

На месте ДТП работают сотрудники патрульной полиции и Нацполиции.

Отмечается, что перед тем, как врезаться в стену пятиэтажного дома, фургон снес дорожное ограждение.

Cмотрите фотогалерею: В Херсоне микроавтобус влетел в витрину магазина

Ранее в Киеве BMW врезался в витрину магазина.

Также сообщалось, что в Одессе бензовоз въехал в оптовый магазин.

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Источник: korrespondent.net