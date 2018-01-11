Мэй заключила с Брюсселем важную сделку по Brexit - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заключила соглашение с Брюсселем, которая даст британским финансовым компаниям доступ к европейским рынкам после выхода страны из Евросоюза. Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщает в четверг, 1 ноября, The Times.

В частности, указано, что британские и европейские переговорщики достигли предварительной договоренности по всем аспектам будущего партнерства в сфере услуг, а также обмена данными.

"Стороны договорились, что ЕС будет гарантировать британским компаниям доступ на европейские рынки до тех пор, пока британское финансовое регулирование будет оставаться в целом согласованным с европейскими нормами", - говорится в публикации.

Согласно существующим правилам, доступ на финансовый рынок ЕС может быть отозван в одностороннем порядке с уведомлением за месяц, что порождает высокий уровень неопределенности. Однако, согласно новому соглашению, понятие эквивалентности будет расширено и подпадет под управление более широкого торгового договора, объяснили собеседники газеты.

При этом отмечается, что ЕС и Великобритания смогут изменить финансовые правила или установить новые, но каждый из них должен будет предварительно проконсультироваться с другим партнером.

"Если ЕС решит, что правила Великобритании больше не эквивалентны его собственным, он может сообщить Великобританию о своем намерении отказать в доступе британским фирмам. Однако это решение можно будет обжаловать в Арбитраже", - пишет издание.

Напомним, в октябре переговоры по Brexit зашли в тупик. Глава Европейского совета Дональд Туск в своем обращении к лидерам ЕС призвал их быть готовыми к выходу Великобритании из союза без достижения соглашения с Брюсселем. В то же время он подчеркнул, что этот факт не должен привести к прекращению диалога с Лондоном.

Ранее сообщалось, что Мэй призвала европейцев пойти на уступки в переговорах по Brexit.

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Источник: korrespondent.net