Под Киевом сгорел пассажирский автобус

В поселке Вита-Почтовая в среду, 31 октября, произошло возгорание автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Огонь полностью уничтожил автобус.

Владелец автотранспорта получил ожоги I-II степени.

На месте работали восемь спасателей и две единицы спецтехники.

Что стало причиной пожара, выясняют специалисты.

Ранее в центре Киева загорелся автобус.

Также сообщалось, что под Винницей в пассажирском автобусе возник пожар.

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Источник: korrespondent.net