Россия ввела ответные санкции против Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РФ.
Ограничения коснутся 322 физических и 68 юридических лиц. Они предусматривают замораживание денежных средств, ценных бумаг и имущества, а также запрет на вывод капиталов из России.
В частности, санкции введены в отношении главы МВД Украины Арсена Авакова.
Как сообщалось, 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян.
Россия приняла решение о введении контрсанкций в ответ на действия Киева. В частности, в мае этого года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которое расширило санкции в отношении российских юридически и физических лиц, а также продлило действие ограничительных мер, введенных в предыдущие годы.
Источник: korrespondent.net
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