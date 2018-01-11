Кабмин сменил главу Пенсионного фонда - СМИ

Правительство освободило от обязанностей председателя Пенсионного фонда Украины Алексея Зарудного и назначило вместо него Евгения Капинуса. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает в четверг, 1 ноября, РБК-Украина.

"Кабмин освободил от обязанностей председателя Пенсионного фонда Алексея Зарудного и назначил вместо него Евгения Капинуса", - сказал он.

Известно, что соответствующее решение было принято на заседании правительства 31 октября.

Отмечается, что Капинус занимал должность госсекретаря Минфина с февраля 2017 года по октябрь 2018 года. До этого он был заместителем министра финансов. В 2015 году возглавил Координационный центр обеспечения взаимодействия с Кабмином.

Ранее Кабинет министров решил реорганизовать территориальные органы Пенсионного фонда, вследствие чего будут сокращены 1372 человек.

В июле сообщалось, что доходы Пенсионного фонда превысили ожидания. Вскоре по Украине прокотилась волна задержек пенсий.

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Источник: korrespondent.net