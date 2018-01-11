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01. 11. 2018

Красный Крест отправил на Донбасс более 50 тонн гумпомощи

Через контрольный пункт въезда/выезда Новотроицкое на оккупированную территорию Украины проследовали пять грузовиков с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста и посольства Швейцарии в Украине. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По данным ведомства, автомобили перевозили более 50 тонн груза - строительные материалы, автозапчасти, медицинские препараты и пищевые наборы.

Напомним, 18 октября Красный Крест отправил на неподконтрольную часть Донбасса 7 грузовиков с гуманитарной помощью.

Также 11 октября на Донбасс доставили почти 240 тонн гумпомощи от Красного Креста.

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Источник: korrespondent.net

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