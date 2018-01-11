Глава Южной Кореи анонсировал визит Ким Чен Ына в Сеул

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын вскоре посетит Сеул. Об этом он сказал во время выступления перед парламентом, сообщает в четверг, 1 ноября, агентство АР.
"Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сказал, что северокорейский лидер Ким Чен Ын вскоре посетит Сеул...", - говорится в сообщении.
При этом Мун Чжэ Ин не уточнил детали и дату визита.
По его словам, скоро состоится также второй саммит лидеров США и Северной Кореи.
Мун Чжэ Ин отметил, что, как ожидается, в ближайшее время Северную Корею посетит председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме того, Ким Чен Ын может приехать в Россию, а также встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Ранее состоялась историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Ее итогом стало совместное заявление двух лидеров, которые договорились о подписании позже в этом году официального мирного договора между Сеулом и Пхеньяном, который формально положит конец Корейской войне 1950-1953 годов. До сих пор между сторонами было только перемирие, подписанное в 1953 году.
Еще одна встреча лидеров прошла в Пханмунджоме в мае.
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Источник: korrespondent.net
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