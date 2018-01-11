В Киевской области правоохранители задержали банду угонщиков автомобилей. Об этом в среду, 31 октября, сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что правоохранителями пресечена преступная схема незаконного завладения автомобилей марок Toyota, Lexus, Hond, Acura, BMW, Range Rover и Mercedes.

Указанная преступная группа в течение 2018 года занимались похищением элитных автомобилей, с последующей перебивкой номеров кузова и двигателя, а также их разборкой с целью реализации автозапчастей. При этом злоумышленники использовали устройства для подавления GPS и GSM сигналов, GPS-трекеры, специальную технику для считывания кодов автомобилей.

В среду, 31 октября, во время проведения более десяти санкционированных обысков по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты автомобили, приборы для изменения идентификационных данных транспортных средств, заготовки для технических паспортов и голографические защитные элементы для техпаспортов, автомобильных номерных знаков и другие вспомогательные средства, приспособленные для совершения незаконных действий, а также денежные средства, полученные преступным путем.

Общая площадь складских помещений, в которых злоумышленники прятали похищенные авто и запчасти к ним, составляет около 1000 кв.м.

В настоящее время решается вопрос о задержании еще одного человека, который причастен к совершению преступления.

Cмотрите фотогалерею: Под Киевом задержали угонщиков элитных автомобилей

Ранее сообщалось, что в 2018 году полиция зарегистрировала вдвое меньше угонов транспортных средств.

Также сообщалось, что в Одессе полиция задержала злоумышленника, который похитил свой автомобиль со штрафплощадки.

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Источник: korrespondent.net