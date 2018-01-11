Стрельба в Бердянске: подозреваемый в больнице под охраной - СМИ

Подозреваемый в стрельбе у ломбарда в Бердянске Запорожской области сейчас находится в больнице под охраной полиции. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщает со ссылкой на собственные источники УНН.

"Прохожие задержали злоумышленника и избили его. Сейчас он (злоумышленник - ред.) с травмой головы, вероятно, сотрясением мозга, находится в больнице под охраной. Его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины", - рассказал собеседник.

Источник также подтвердил, что мужчина пытался обменять фальшивые деньги.

Напомним, вечером 31 октября у ломбарда в городе Бердянск Запорожской области произошла стрельба. Между гражданином и двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. А потом первый открыл огонь в сторону местных жителей. Злоумышленника задержали благодаря помощи неравнодушных. Двух пострадавших доставили в больницу с огнестрельными ранениями брюшной полости.

Ранее в центре Одессы 35-летний иностранец устроил стрельбу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net