Экс-беркутовцу объявили подозрение в разгоне Евромайдана

Департамент специальных расследований Генпрокуратуры сообщил о подозрении бывшему милиционеру за превышение служебных обязанностей и служебный подлог. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
"По результатам предварительного расследования фактов незаконного задержания 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в Киеве участника мирной акции протеста, составление и выдачи заведомо ложных документов о его задержании, следователями управления специальных расследований 25 октября сообщено о подозрении милиционеру отделения ПМОП Беркут, подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве", - говорится в сообщении.
Кроме того, прокуратура закончила досудебное расследование и направила обвинительный акт в суд по еще двум бывшим беркутовцам.
"Закончено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению двух бывших сотрудников ПМОП Беркут, подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве, в совершении 30.11.2013 преступлений в отношении участников акций протеста, а именно составления и выдачи заведомо ложных документов о задержании, на основании которых лица привлечены к ответственности. Обвинительный акт 31.10.2018 направлен в Шевченковский районный суд Киева", - доложили в ведомстве.
Ранее работающий в полиции экс-беркутовец получил подозрение по делу Майдана.
Также сообщалось, что суд оставил под стражей пятерых экс-беркутовцев.
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Источник: korrespondent.net
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