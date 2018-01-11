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01. 11. 2018

Тело журналиста Хашукджи уничтожили в кислоте - СМИ

Тело саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, было уничтожено в кислоте. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщает Hurriyet Daily News.

Так, турецкий чиновник сообщил Washington Post, что тело Хашукджи было уничтожено в кислоте на территории консульства Саудовской Аравии или в соседней резиденции генерального консула Саудовской Аравии.

Официальных заявлений относительно нахождения тела убитого журналиста нет.

Ранее в Турции сообщили, что Хашукджи задушили, как только он вошел в помещение консульства Саудовской Аравии.

В СМИ также попала информация о том, что Хашукджи собирался раскрыть информацию об использовании Саудовской Аравией химоружия в Йемене, а Великобритания якобы знала о запланированном заговоре против журналиста за несколько недель до убийства.

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Источник: korrespondent.net

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