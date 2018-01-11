В Украине за госизмену будут судить экс-депутата Крыма

В суд направили обвинительное заключение в отношении бывшего депутата Верховной Рады АР Крым, обвиняемого в государственной измене. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
"Прокуратурой Автономной Республики Крым по результатам проведенного специального предварительного расследования направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым, который обвиняется в государственной измене", - говорится в сообщении.
В частности, досудебное расследование установило, что в марте-апреле 2014 года этот депутат ВР Крыма оказал помощь и содействие аннексии полуострова.
"В частности, при его непосредственном участии незаконно принят ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет", - доложили в прокуратуре.
Ранее Прокуратура Крыма составила сообщение о подозрении депутату Госдумы России, бывшему "прокурору Крыма" Натальи Поклонской в совершении военных преступлений против Украины.
Также сообщалось, что Херсонский суд приговорил к трем годам условно бывшего заместителя министра спорта Крыма Фаруха Камалова, которого задержали на административной границе с Крымом 2 февраля по обвинению в государственной измене.
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Источник: korrespondent.net
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