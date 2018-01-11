В Британии начали продавать медицинскую марихуану

В Великобритании с четверга, 1 ноября, официально легализована продажа марихуаны и содержащие ее препараты по назначению врача. Об этом сообщает телеканал Sky News.

В первой половине октября министр внутренних дел Великобритании Саджида Джавад заявил, что с 1 ноября в стране можно будет приобрести по рецепту лечебную марихуану.

Ранее в октябре в Канаде вступил в силу закон о полной легализации и свободной продаже марихуаны. Канада стала второй страной в мире после Уругвая, где можно беспрепятственно покупать марихуану в специально отведенных точках продаж без каких-либо назначений от врача.

Также сообщалось, что в Литве депутаты Сейма приняли поправки, которые узаконили медикаменты с содержанием конопли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net