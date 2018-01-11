Кабмин РФ: Санкции против Украины не окончательные

Ограничительные меры, введенные Россией против Украины, не носят окончательного характера, санкционный список может быть как изменен, так и вообще упразднен. Об этом говорится в тексте документа, опубликованном на сайте российского Кабмина.
За внесение изменений в санкционный список физических лиц и компаний Украины будет отвечать Минфин РФ.
"Определить министерство финансов Российской Федерации ответственным органом по направлению в правительство Российской Федерации предложений: о внесении изменений в перечни, предусмотренные приложениями №1 и 2 к настоящему постановлению", - говорится в тексте документа.
Также ведомство назначили ответственным по направлению предложений о временном разрешении на проведение определенных операций отдельным юридическим лицам, попавшим под действие экономических мер.
"Важно понимать, что эти меры не окончательные. Как и любой список, он может быть расширен или, наоборот, сокращен или вообще снят с повестки дня. Все будет зависеть от дальней стратегии действий руководства Украины", - говорится на странице правительства РФ в соцсети ВКонтакте.
В то же время, профильным ведомствам поручено проработать меры, которые бы помогли российским предпринимателям не почувствовать санкционного противостояния между странами.
"Министерству промышленности и торговли Российской Федерации и Министерству экономического развития Российской Федерации обеспечить сбалансированность товарных рынков и предотвращение негативного влияния специальных экономических мер на деятельность российских организаций", - говорится в документе.
Как сообщалось, сегодня Россия ввела санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины.
Источник: korrespondent.net
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