Министр по Brexit отрицает наличие договоренностей Мэй с Евросоюзом

Переговоры по доступу финансовых компаний к европейским рынкам еще ведутся, и соглашение пока не достигнуто. Об этом заявил британский министр по делам Brexit Доминик Рааб, сообщает Reuters в четверг, 1 ноября.

По его словам, Британия продолжает добиваться хорошего прогресса в согласовании новых механизмов для финансовых услуг.

"Переговоры продолжаются, и они будут вестись до тех пор, пока все не будет согласовано", - сказал британский министр по делам Brexit.

По информации телеканала Sky News, он еще раз подтвердил, что соглашение о выходе Великобритании из ЕС должны утвердить до 21 ноября.

"Я буду рад предоставить данные комитета, когда оформление сделки будет завершено, и в настоящее время я ожидаю, что это произойдет 21 ноября", - отметил он.

Ранее источники в британском правительстве заявили, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заключила сделку с Брюсселем, благодаря которой британские финансовые компании получат доступ к европейским рынкам после выхода из Евросоюза.

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Источник: korrespondent.net