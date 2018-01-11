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01. 11. 2018

В РФ показали видео момента аварии Союза-ФГ

Роскосмос опубликовал видео аварии ракеты Союз-ФГ, произошедшей 11 октября. На записи с установленной на ракете камеры показан момент разделения первой и второй ступеней, сообщает в четверг, 1 ноября, пресс-служба космического ведомства.

Отмечено, что причиной аварии стала деформация датчика разделения, произошедшая, по предварительным данным, из-за нарушения технологии при строительстве ракеты на Байконуре.

Как известно, на борту корабля, который ракета-носитель Союз должна была доставить на Международную космическую станцию, в момент аварии находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Они успешно приземлились в спускаемом аппарате и не пострадали.

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Источник: korrespondent.net

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