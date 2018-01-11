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01. 11. 2018

Суд продлил арест Вышинскому

Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому еще на два месяца - до 28 декабря 2018 года. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщили агентству в прокуратуре Автономной Республики Крым, такое решение суд вынес в четверг, удовлетворив, таким образом, ходатайство стороны обвинения.

"Суд продлил срок содержания под стражей Вышинского до 28 декабря", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 сентября Херсонский горсуд продлил срок ареста Вышинского до 4 ноября. 23 октября Херсонский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы защиты Вышинского и оставил в силе это решение.

Украинские правоохранители задержали Вышинского в Киеве 15 мая. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по статье государственная измена.

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Источник: korrespondent.net

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