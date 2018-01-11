Украина попала в топ антирейтинга по свободе в Интернете

Украина оказалась в пятерке стран, где свободу больше всего ограничивали свободу в Интернете в последние пять лет. Об этом говорится в исследовании центра Freedom House, обнародованном в четверг, 1 ноября.
Согласно данным доклада, Украина, даже после падения индекса свободы на 12 пунктов, остается в категории стран с "частично свободным" интернет-пространством.
В числе главных причин такой ситуации исследователи называют конфликт с сепаратистами на востоке Украины и информационную войну Киева с Кремлем. Отмечается, что именно это стало причиной блокировки в 2017 году нескольких популярных российских платформ, в том числе крупнейшей российской соцсети ВКонтакте.
В докладе также называются случаи, когда украинским пользователям соцсетей угрожало тюремное заключение по статьям об экстремизме и сепаратизме, хотя их посты не содержали призывов к насилию. Ситуацию с интернет-свободой в Украине также ухудшили перебои связи на неподконтрольных территориях страны и нападения на журналистов, а также технические диверсии с обеих сторон конфликта.
Вместе с Украиной в пятерку вошли также Камбоджа, Венесуэла, Египет и Турция.
Россию Freedom House классифицировал как страну с несвободным интернет-пространством. В докладе приводятся случаи блокировки социальных сетей с высоким уровнем шифрования, том числе популярного мессенджера Telegram из-за отказа предоставлять ключи шифрования к перепискам пользователей. Упоминаются также запреты на использование VPN.
Лидером антирейтинга стал Китай. Он не только цензурирует интернет в своей стране, но и проводит тренинги по созданию такой модели поведения в сети за рубежом.
Напомним, Верховная Рада 4 октября одобрила предложение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер телеканалов NewsOne и 112 Украина.
В 112 Украина заявляют, что прошение о санкциях свидетельствует о серьезной угрозе свободе слова и независимости СМИ.
В СНБО заявили, что обращение Рады о введении санкций касается только учредителей телеканалов.
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Источник: korrespondent.net
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