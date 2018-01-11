Из Украины стали выезжать втрое чаще - Луценко

С начала года из Украины выехали 600 тысяч человек - это втрое больше, чем в прошлом году. Об этом рассказал генпрокурор Юрий Луценко во время выступления в Украинском католическом университете в четверг, 1 ноября, пишет Левый берег.

"Сегодня все плачут, что нет рабочей силы, потому что, мол, украинцы выезжают за границу. Я хочу, чтобы вы знали цифры. Это неправда, что миллионы украинцев покинули страну", - заявил он.

По словам Луценко, на прошлой неделе он получил актуальные данные о миграции за девять месяцев 2018 года.

"Разница между теми, кто выехал и въехал в прошлом году, была 200 тысяч, которые там остались. В этом году - 600 с хвостиком. Да, это в три раза больше, но это не миллион", - заявил он.

Генпрокурор подчеркнул, что в соседних странах ситуация не лучше. "Из Польши уехало шесть миллионов на заработки туда, дальше. Из Прибалтики и Центральной Европы, думаю, тоже достаточно много людей", - сказал он.

Луценко добавил, что видит в такой миграции не только негатив, но и положительные моменты. "Мы наконец достигли единства со своим цивилизационным пространством. Это еще на Майдане казалось чудом", - сказал он.

Отметим, накануне президент Петр Порошенко заявил, что в 2018 году количество украинцев, выехавших за рубеж, выросло на 10-15%.

Ранее глава МИД Павел Климкин заявлял, что из Украины ежегодно уезжает миллион граждан.

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Источник: korrespondent.net