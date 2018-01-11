В офисах Google прошла масштабная акция протеста

В четверг, 1 ноября, в офисах Google по всему миру сотрудники устроили масштабную акцию протеста, требуя изменить отношение к сексуальным домогательствам в корпорации, сообщает CNBC.
Отмечается, что в протестах принимают участие сотни работников Google из более чем 20 офисов. Причиной стала реакция компании на сексуальные домогательства после выхода скандального отчета The New York Times.
В частности, сотрудники протестуют против применения принудительного арбитража, из-за чего жертва не имеет возможности подать на обидчика в суд. Это положение, которое часто вносят в рабочие контракты, предусматривает, что любые споры следует разрешать внутри компании, а не через суд или другим способом. Кроме того, сотрудники требуют большего расширения полномочий работников в целом.
Как сообщалось, на прошлой неделе стало известно о том, что один из менеджеров компании, создатель платформы Android Энди Рубин имел внебрачную связь с одной из работниц, которую он склонял к оральному сексу в 2013 году.
В статье издания The New York Times сообщалось, что Рубин заплатил 90 миллионов долларов отступных, несмотря на то, что в его адрес предъявлено обвинение в неподобающем поведении.
Через несколько дней после публикации расследования Рубин взял отпуск для "решения личных дел". Также разработчик написал в своем блоге, что отрицает любые обвинения в свой адрес.
После этого сообщилось, что за последние два года Google уволила 48 человек, в том числе 13 старших менеджеров, которых обвинили в сексуальных домогательствах.
Напомним, ранее топ-менеджер Uber уволился после обвинений в домогательствах.
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Источник: korrespondent.net
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