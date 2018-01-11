Конфликт можно быстро решить. Хуг подвел итоги

Заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине до 1 ноября был Александр Хуг. Он был лицом европейской миссии с 2014 года, регулярно комментируя прессе ситуацию на Донбассе.

Хуг был по обе стороны конфликта, наблюдал за переговорами на счет перемирия во время тяжелых боев, общался с местными жителями. Накануне своего ухода он дал несколько интервью. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Конфликт не заморожен, его можно быстро закончить

31 октября на брифинге в Киеве Хуг заявил, что конфликт на Донбассе еще можно завершить, "приняв соответствующее решение".

"Я ухожу с чувством тревоги и грусти. В то же время я ухожу с чувством надежды. Я до сих пор вижу свет в конце тоннеля. Этот конфликт не закореневший, не замерший и не замороженный. Его можно завершить, приняв соответствующее решение", - сказал он.

Замглавы СММ ОБСЕ отметил, что воля, необходимая для прекращения этого конфликта, "явно не прослеживается".

"Москва, Киев и отдельные районы Донецкой и Луганской областей подписали минские соглашения. Если они не отдадут приказы, не примут политические решения, конфликт будет продолжаться. Но как только они это сделают, все кончится", - сказал он в интервью Громадському 31 октября.

Хуг отметил, что стороны 14 раз возобновляли прекращение огня: "Военно-техническую сторону можно закончить быстро".

Ничего не изменилось

По словам Хуга, за четыре года, что он работал в СММ ОБСЕ в Украине, мало что изменилось на Донбассе.

"Поверьте, меня нисколько не тешит то, что я скажу: мало что изменилось за это время", - заявил замглавы миссии.

Он напомнил, что еще четыре года назад была договоренность о прекращении огня, однко они не соблюдаются, вооружение не отведено, силы и средства не разведены и не проведено разминирование.

OSCE

"Я покидаю эту должность со смешанными чувствами. Несмотря на все то, что мы сделали, несмотря на размещение свыше 700 гражданских наблюдателей, сотен бронированных транспортных средств для их защиты, а также технологий, чтобы помочь их работе, несмотря на круглосуточную самоотверженность…насилие не прекращается. Люди до сих пор гибнут", - подчеркнул Хуг.

Местные говорят, что эти не их конфликт

Страдает гражданское население с обеих сторон конфликта, сказал Хуг Громадському.

"В общем, этот никому не нужный конфликт заставил страдать украинский по всей стране. Я этого никогда не забуду", - сказал он.

По словам замглавы миссии ОБСЕ, украинцы даже на линии соприкосновения не взростили в себе ненависть.

OSCE

"Все они верят, что этот конфликт может быстро закончиться. Они ясно дали понять мне и моим коллегам, что это не их конфликт. И они не понимают, почему он продолжается... Украинцы производят впечатление людей, которые не сдаются, верят в добро и знают, что конфликт закончится, потому что, прежде всего, он не их", - сказал он.

"Мне сложно принять и понято то, почему люди, которые принимают решения, которым под силу закончить это безумие, не прислушиваются к местным", - подчеркнул Хуг.

Так есть ли россияне

На прошлой неделе разгорелся скандал вокруг публикации в американском издании Foreign Policy слов Хуга о том, что наблюдатели ОБСЕ видели в Донбассе людей с российскими опознавательными и "такую форму можно купить где угодно".

Позже эти слова были удалены, а Хуг пояснил, что они вводят в заблуждение и не отображают его точку зрения, а факты мониторинговой миссии говорят сами за себя.

"В течение четырех с половиной лет я четко утверждал, что СММ не занимается домыслами, не делает выводов на основе установленных фактов. Факты, которые мы перечисляем в отчетах, которые мы публикуем, и которые я озвучил в интервью, говорят сами за себя... Мы работаем в Украине и будем поддерживать Украину", - сказал он.

Хуг пояснил, что сотрудники миссии зафиксировали данные, согласно которым на неподконтрольной Киеву территории есть различные виды вооружений, которые имеют российское происхождение. Например, системы радиоэлектронной борьбы типа Торн, Житель, Былина, уточнил он в интервью BBC.

OSCE

Он отметил, что некоторые пленные ВСУ утверждают, что являются представителями регулярных войск России и на ротационной основе находятся в Украине.

На брифинге он также сказал, что наблюдатели ОБСЕ видели организованные колонны техники, которые пересекали неконтролируемые участки украинско-российской границы.

"Мы также видели следы от тяжелого вооружения, которые вели к границе с РФ. Все эти факты освещены в наших ежедневных отчетах", - заявил замглавы СММ ОБСЕ.

Хуг во всех интервью подчеркивал, что основная цель миссии - собирать факты, а не делать выводы. Все информация, отметил он, публикуется на их сайте.

Россияне в СММ

По состоянию на 31 октября 2018 года в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ миссии работали не более 40 представителей России, при этом украинцев - более 400, отметил Хуг в интервью BBC.

По его словам, ежедневно миссия высылает до 90 патрулей в составе, по меньшей мере, восьми наблюдателей.

"И это никогда не бывает однородный "швейцарский", "российский" или "американский" патруль - там представлены разные страны. А в конце они должны согласовать один отчет, который пишут все вместе. Один наблюдатель не может исказить информацию", - сказал Хуг.

OSCE

Он подчеркнул, что все сотрудники миссии подписывают кодекс профессиональной этики, а за нарушение ее правил предусмотрены дисциплинарные взыскания.

"Любой, у кого есть информация о ненадлежащем поведении любого сотрудника миссии, в частности выходцев из России, должен проинформировать об этом", - уточнил Хуг.

Стороны показывают не все

Мониторинг не проводится на большей части государственной границы между Украиной и Россией на Донбассе. В рамках ОБСЕ постоянно обсуждается вопрос расширения мандата этой миссии на весь участок российско-украинской границы на неподконтрольной Киеву территории, однако российская сторона блокирует это вопрос.

Кроме того, после инцидента в апреле 2017 года, когда на мине подорвался автомобиль наблюдателей ОБСЕ, Хуг заявил, что в дальнейшем наблюдатели будут ездить только по асфальтированным дорогам.

Громадському он рассказал, что вместе с коллегами часто был рядом с неконтролируемым участком границы с РФ. Чтобы туда добраться, если ехать из Донецка или Луганска, нужно пересечь много блокпостов.

OSCE

"И пока мы добирались этих пунктов, вооруженные люди на границе уже знали, что мы приедем. Они приказывали нам оставаться на расстоянии 500-600 метров. Они также не позволяли постоянно быть рядом с границей в таких местах, как Новоазовск или Антрацит, и нам приходилось быстро возвращаться в нашу базу. А время, которое мы проводили на границе, было весьма ограничен", - сказал Хуг.

В такой ситуации независимый мониторинг невозможен, подчеркнул он.

"Не потому, что мы этого не хотим, а потому что стороны этого не хотят. Я много раз говорил: каждое ограничение, с которым мы сталкиваемся - это уже факт. Факт того, что стороны не хотят показывать нам, что там происходит, ведь знают: на следующий день эта информация появится в наших отчетах", - отметил Хуг.

Критика и уход из ОБСЕ

Александр Хуг покидает миссию ОБСЕ в Украине, поскольку истекли десять лет, которые можно работать в структурах организации.

Он является профессиональным юристом, служил офицером в Швейцарской армии, в том числе на посту регионального командующего подразделением поддержки Швейцарского штаба ОБСЕ в Северной Боснии и Герцеговине.

Он также работал в Миссии ОБСЕ в Косово, миссии временного пребывания международных сил в Хевроне, и Миссии Евросоюза по обеспечению верховенства закона и правопорядка в Косово.

OSCE

За время службы в Украине нередко лично Хугу украинские политики или активисты выражали недовольство работой СММ. Их обвиняли в "нежелание видеть доказательства российского военного присутствия" на Донбассе.

Например, первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявляла, что из-за присутствия в составе миссии россиян, наблюдатели "не замечали" многих фактов.

С 1 ноября Александра Хуга заменит Марк Этерингтон. Британский дипломат уже имеет немалый опыт работы в горячих точках. Он участвовал в урегулировании конфликтов в ряде стран, в частности в Южном Судане.

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Источник: korrespondent.net