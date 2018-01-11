New Political Generation: хочешь начать политическую карьеру - сначала полу

Программа мероприятия состоит из авторских лекций и мастер-классов лучших специалистов, как академических теоретиков (преподавателей НаУКМА), так и политологов-практиков. Участники мероприятия получат ответы на вопросы: почему украинскому обществу нужны новые политики; как начать политическую карьеру; как создать свою команду; какие эффективные стратегии в публичной сфере и политтехнологии выбрать и тому подобное. Будут обсуждаться актуальные для Украины темы запроса на новые лица в политике, блокчейн-демократии, современныеидеологий, методы борьбы с популизмом.
Среди лекторов - профессура кафедры политологии Национального университета «Киево-Могилянская академия» (Сергей Киселев, Александр Демьянчук, Максим Яковлев, Людмила Зубрицкая, Иван Гомза), а также известные украинские политологи и технологи (Ирина Серова, Алексей Боровский, Тарас Семенюк, Петр Охотин, Николай Давидюк, Александра Пикуза).
«Наша цель - политически образованная украинская нация. Для этого мы и начали NPG. Это образовательная площадка для тех, кто жаждет знаний. А мы готовы ими делиться, используя научный и преподавательский потенциал Могилянки и опыт политологов-практиков», - отмечают основательницы программы Ирина Серова и Людмила Зубрицкая.
Инициатор программы - ОО «NPG», образовательные партнеры - Институт гражданского образования им. С.Рябова НаУКМА и Школа политической аналитики НаУКМА. Генеральные партнеры мероприятия - ОО «Re: Старт» и юридическая компания «Imperium». Информационные партнеры: «Корреспондент.net», «Деньги.ua», порталы «Hab`s» и «Новая власть», ТРК «Рудана».
Программа - бесплатная, к ней могут присоединится все желающие, зарегистрировавшись на странице проекта.
Источник: korrespondent.net
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