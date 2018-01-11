В Армении распущен парламент

В Армении депутаты Национального собрания страны на заседании в четверг, 1 ноября, не избрали единого кандидата Никола Пашиняна на должность премьер-министра республики во второй раз, в результате чего парламент распущен силой закона. Об этом сообщает Интерфакс.
"Парламент Армении распущен силой закона. Поздравляю", - написал Пашинян в соцсети.
Ранее в четверг он заявил, что внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 9 декабря.
Согласно Конституции Армении, после отставки премьер-министра и правительства фракции парламента Армении должны в семидневный срок выдвинуть нового кандидата на пост премьера. Если парламент во время голосования не избирает премьера, то снова в семидневный срок проводятся новые выборы. В случае неизбрания премьера второй раз Национальное собрание распускается силой закона и проводятся внеочередные выборы парламента.
Выборы проводятся не ранее, чем через 30 дней и не позднее, чем через 45 дней после роспуска законодательного органа. День выборов назначает президент республики после роспуска парламента.
Напомним, 16 октября премьер Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке с поста премьер-министра с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.
Первый этап выборов состоялся 24 октября. Тогда Пашинян, являющийся единственным кандидатом, не был избран.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.