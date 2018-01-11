Лента RSS
Подписаться на ленту
01 ноября 2018, четверг, 18:12
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,41
01. 11. 2018

Проверку на полиграфе не прошли 17% военных

Около 17 % украинских военнослужащих получили отрицательный результат при проверке на полиграфе. Об этом сообщил заместитель начальника отдела по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства обороны Украины Станислав Коношук на брифинге в четверг, 1 ноября.

По словам Коношука, первым проверку на полиграфе прошел министр обороны Степан Полторак.

"Проверку проходили все, включая министра обороны. Он проходил первый, затем было проверено всех заместителей министров. Однако отрицательный результат по проверке на полиграфе не является рекомендацией к увольнению. Так вот, до 17% военнослужащих получили отрицательный результат", - сказал он.

Также Коношук добавил, что больше всего количественных коррупционных нарушений в структуре МОУ зафиксировано именно в деятельности военных комиссариатов и в сфере закупок.

Ранее сообщалось, что треть кандидатов на должности в Минобороны не прошли полиграф.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Пришел Лукашенко на форум БРСМ:
- Во время войны пионеры и комсомольцы в первых рядах шли на фронт. Надеюсь, что и вы, если придется, возьмете в руки оружие и встанете на защиту Родины!
С заднего ряда голос:
- А отработку поставят?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.