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01. 11. 2018

Порошенко прокомментировал российские санкции

Введение санкций свидетельствует о неконструктивной позиции России. Так прокомментировал ограничительные меры президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в четверг, 1 ноября, в Киеве.

По его словам, российское решение о санкциях не было неожиданным.

"За небольшим исключением это список очень достойных людей… включая моего сына ,включая половину моей администрации, большое количество народных депутатов, большинство членов коалиции, членов украинского правительства. Хочу сказать, что в Украине нахождение в списке как какая-то государственная награда. По крайней мере, это так воспринимается. Очень обижены те, кто в этот список не попали", - сообщил Порошенко.

Как сообщалось, сегодня Россия ввела санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины.

Сам Порошенко и принадлежащие ему компании под санкции не попали.

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Источник: korrespondent.net

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