Сенцов написал письмо о своем состоянии после голодовки

Заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо правозащитнику, в котором рассказал, что чувствует себя намного лучше, чем месяц назад. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщает российский правозащитник Николай Щур в своем Facebook.

"Только что пришло письмо от Олега, которое сильно порадовало", - написал он в соцсети.

При этом Щур процитировал письмо Сенцова: "Сам я чувствую себя лучше, чем месяц назад, намного. Анализы, конечно, еще не хорошие, но уже и не плохие, как раньше. Капать тоже в конце прошлой недели перестали, наконец-то. Теперь, в основном, диета, наблюдение и так, таблетки по мелочам. Так что не беспокойтесь там особенно - я выжил".

Правозащитник также уточнил, что письмо - от 29 октября.

Ранее заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко заявил, что лечебно-восстановительные процедуры по выводу после длительной голодовки Олега Сенцова практически завершены, а его состояние полностью восстановилось.

Напомним, Сенцов был осужден российским судом к 20 годам заключения по обвинению в организации терактов в аннексированном Крыму. Он голодал с 14 мая по 5 октября 2018 года, требуя освободить всех украинских политических заключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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Источник: korrespondent.net