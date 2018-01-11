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01. 11. 2018

В Одесской области нашли повешенной несовершеннолетнюю

В Одесской области правоохранители устанавливают обстоятельства смерти 16-летней девушки, которую нашли повешенной. Как сообщили в областной полиции в четверг, 1 ноября, 16-летнюю жительницу Саратского района нашли в петле в собственном дворе.

При осмотре места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы не обнаружили никаких следов борьбы или признаков совершения любого преступления. Не выявили и телесных повреждений на теле погибшей.

"По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины", – отметили в ГУНП.

С места происшествия изъяли мобильный телефон несовершеннолетней. Продолжаются следственные действия с целью установления причин и обстоятельств смерти девушки.

Ранее в Харькове 14-летняя школьница покончила с собой. Тело девушки в петле на общем балконе обнаружил ее 47-летний отец. 

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Источник: korrespondent.net

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