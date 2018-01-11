Нацсовет вынес предупреждения двум телеканалам

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение телеканалу ZIK и Громадському. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в четверг, 1 ноября.
"Неоднократные мониторинги эфира и проверки лицензиата работниками Национального совета подтвердили, что ТРК Міст ТБ, г.Львов (логотип ZIK), не ведет спутниковое вещание. Приняв во внимание объяснение представителя компании, на заседании 1 ноября регулятор принял решение объявить предупреждение компании по его спутниковой лицензии", - говорится в сообщении.
В декабре прошлого года регулятор признал нарушение требований части седьмой статьи 27 и пункта а) части первой статьи 59 закона Украины О телевидении и радиовещании" и оштрафовал ZIK. Компания уплатила штраф - 5% от лицензионного сбора, который составлял 17,71 тыс. грн.
Телекомпанию обязали в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.
Внеплановую проверку телеканала Национальный совет назначил 27 сентября, учитывая результаты мониторинга по 5 сентября – День памяти – 100 лет со дня начала "красного террора" - преступной репрессивной политики коммунистического режима.
Национальный совет объявил компании предупреждение и в очередной раз призвал вещателей не нарушать Правила ведения вещания на теле - и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти и руководствоваться ими при планировании программ и передач.
Отметим, с 13 октября в Украине перестали засчитывать продукцию украинских телеканалов независимо от языка исполнения в квоту 75% украинского языка.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.