Нацсовет вынес предупреждения двум телеканалам

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение телеканалу ZIK и Громадському. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в четверг, 1 ноября.

"Неоднократные мониторинги эфира и проверки лицензиата работниками Национального совета подтвердили, что ТРК Міст ТБ, г.Львов (логотип ZIK), не ведет спутниковое вещание. Приняв во внимание объяснение представителя компании, на заседании 1 ноября регулятор принял решение объявить предупреждение компании по его спутниковой лицензии", - говорится в сообщении.

В декабре прошлого года регулятор признал нарушение требований части седьмой статьи 27 и пункта а) части первой статьи 59 закона Украины О телевидении и радиовещании" и оштрафовал ZIK. Компания уплатила штраф - 5% от лицензионного сбора, который составлял 17,71 тыс. грн.

Телекомпанию обязали в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Громадському телебаченню объявили предупреждение из-за несоблюдения правил вещания в дни памяти и траура.

Внеплановую проверку телеканала Национальный совет назначил 27 сентября, учитывая результаты мониторинга по 5 сентября – День памяти – 100 лет со дня начала "красного террора" - преступной репрессивной политики коммунистического режима. В процессе внеплановой проверки Национальный совет выяснил, что в этот день, информация о Дне памяти в эфире вещателя отсутствовала до 07.07, хотя должна распространяться не менее одного раза в два часа эфирного времени. Национальный совет объявил компании предупреждение и в очередной раз призвал вещателей не нарушать Правила ведения вещания на теле - и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти и руководствоваться ими при планировании программ и передач. Отметим, с 13 октября в Украине перестали засчитывать продукцию украинских телеканалов независимо от языка исполнения в квоту 75% украинского языка.

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Источник: korrespondent.net