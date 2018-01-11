В Киеве Меркель заговорила на украинском

Немецкий канцлер во время своего визита в Киев приветствовала почетный президентский караул на украинском языке. Это произошло во время встречи Меркель с президентом Украины Петром Порошенко в четверг, 1 ноября.

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Мировые лидеры сначала прослушали гимн Украины, после чего Меркель обратилась к военным из почетного караула президента, сказав на украинском: "Вітаю, воїни!"

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Напомним, Меркель прибыла в Украину впервые за четыре года. После встречи с Порошенко она проведет переговоры с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

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Источник: korrespondent.net