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01. 11. 2018

В Ровненской области горел пассажирский поезд

На станции Моквин в Ровненской области в четверг, 1 ноября, произошел пожар в пассажирском поезде, сообщила пресс-служба ГСЧС области.

Отмечается, что сообщение о пожаре в дизельном поезде поступило в 13:25. Его локализовали в 13:45, а полностью ликвидировали в 14:30.

Как видно на фото, в результате пожара полностью выгорел пассажирский вагон. Спасатели отмечают, что в результате пожара никто не пострадал.

"К ликвидации были привлечены три единицы спецтехники ГСЧС и 16 человек личного состава спасателей, также был привлечен пожарный поезд "Укрзализныци" со станции города Сарны. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара и причиненный материальный ущерб устанавливаются", – уточнили в ГСЧС.

Cмотрите фотогалерею: В Ровненской области горел пассажирский поезд

Напомним, накануне под Киевом сгорел пассажирский автобус. Владелец автотранспорта получил ожоги I-II степени.

Ранее в Ровно горел грузовой поезд с дровами. Огонь тушили два часа.

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Источник: korrespondent.net

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