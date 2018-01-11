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01. 11. 2018

Меркель: Требования МВФ к Киеву достаточно высокие

Канцлер Германии Ангела Меркель охрарктеризовала требования Международного валютного фонда к Украине достаточно высокими. Об этом она сказал в ходе встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием и лидерами парламентских фракций в четверг, 1 ноября.

По словам канцлера, кредиты МВФ чрезвычайно важны для общей экономической стабильности Украины.

"Сейчас в центре внимания закон о бюджете. Я хотела попросить, если это будет и трудно, чтобы кредиты МВФ можно было получить, эти кредиты МВФ чрезвычайно важны для общей экономической стабильности Украины. Хотя, требования, которые ставятся перед Украиной со стороны МВФ, достаточно высокие. Об этом уже велась дискуссия во многих местах", - сказала она.

Как известно, МВФ согласился на новую программу для Украины после того, как власти подняли цена на газ на 23,5%. Тем не менее, деньги Киев не получит, пока не будет введены новые тарифы на отопление.

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Источник: korrespondent.net

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