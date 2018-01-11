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01. 11. 2018

Непогода в Италии: число жертв возросло до 17 человек

В Италии жертвами непогоды за день стали четыре человека. Общее число погибших теперь составляет 17 человек, сообщает в четверг, 1 ноября, газета La Repubblica.

В частности, известно, что в области Валле-д'Аоста погибли два человека после падения дерева на автомобиль, в котором они находились. В свою очередь в области Трентино - Альто-Адидже в больнице скончался мужчина, ранее пострадавший от падения дерева. В этой же области из-за непогоды погиб 81-летний мужчина, после падения с крыши своего дома.

Как сообщается, наихудшие погодные условия сейчас наблюдаются в области Венето, там объявлен "красный" уровень опасности. Накануне глава региона Лука Дзайа оценил ущерб, нанесенный области сильными дождями и ветром, в миллиард евро.

Указано, что "оранжевый" уровень опасности на данный момент объявлен в областях Лацио, Лигурия и на Сицилии, "желтый" - в Пьемонте, Тоскане и Кампании.

В то же время в Венеции ожидается повышение уровня воды, она может достичь 110 см.

По данным издания, непогода продолжится в Италии и в пятницу. В частности, дожди и грозы ожидаются в областях Лацио, Тоскана, Умбрия и Эмилия-Романья.

Ранее сообщалось, что в результате непогоды, которая обрушилась на Италию, погибли по меньшей мере девять человек.

Напомним, непогода обрушилась на многие районы Италии в воскресенье, 28 октября.

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Источник: korrespondent.net

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