Меркель "менее критично" настроена к Nord Stream-2

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с председателем Верховной Рады Андреем Парубием и главами парламентских фракций заявила, что рассматривает проект Северный поток-2 не так критично.
"Нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии у Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль", - сказала она.
Канцлер отметила, что переговоры по Северному потоку-2 ведутся и с Россией, и с Еврокомиссией. "Речь идет о создании транзитного договора. Мы хотим, чтобы Украина осталась важной транзитной страной", - подчеркнула Меркель.
Она напомнила, что кроме Северного потока существует еще Турецкий поток. "Таким образом газовые потоки расширяются со стороны России в Европейский Союз, но это не означает, что мы хотим отвергнуть транзитную роль Украины. Я думаю, что доходы от транзита газа чрезвычайно важны для бюджета Украины", - сказала она.
Меркель отметила, что стратегическое мнение Украины в вопросе Северного потока-2 Берлин "очень серьезно воспринимает". "Мы хотим видеть Украину партнером относительно транзита", - подчеркнула она.
Перед этим Парубий призвал Меркель более детально изучить аргументы Украины против строительства Северного потока-2.
"Строительство Северного потока-2 может внести разбалансирование и риск для безопасности не только Украины, но всего европейского пространства. Я бы просил, чтобы более детально изучить аргументы украинской стороны", – отметил Парубий.
Ранее сообщалось, что Германия не намерена уступать давлению США, призывающих отказаться от строительства газопровода Северный поток-2.
Как известно, разрешения на прокладку нового газопровода по дну Балтийского моря в своей исключительной экономической зоне выдали Германия, Швеция и Финляндия. На данный момент только Дания отсрочила решение вопроса.
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Источник: korrespondent.net
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