Меркель высказалась по новым тарифам на газ в Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась относительно новых тарифов и цен на газ в Украине. Об этом она сказала в ходе встречи с главой Верховной Рады Украины Андреем Парубием и лидерами парламентских фракций в четверг, 1 ноября, сообщает РБК-Украина.
"Моя просьба - то, что касается цен на энергоносители - вопрос довольно контроверсионный, спорный. Даже если есть разные мнения относительно цен на энергоносители, не надо, чтобы возникало впечатление, что газ или нефть можно получить по нулевому тарифу", - отметила Меркель.
По ее мнению, Украине нужно отходить от общих субсидий и предоставлять индивидуальные субсидии.
"Это - центральный вопрос. Мы в Германии всегда шли по пути, который был тяжелым - отходить от общих субсидий и предоставлять индивидуальные субсидии. Если все получат субсидии, даже те, кто может оплатить энергоносители, об успехе говорить нельзя. Мы видим, что путь тяжелый. Но нужно учитывать реальность", - подчеркнула канцлер ФРГ.
Напомним, в Украине с 1 ноября цена на газ для населения выросла на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров. Соответствующее решение принял Кабмин 19 октября.
Данное повышение действует только до окончания отопительного сезона. После этого тарифы на газ повысят еще минимум дважды.
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Источник: korrespondent.net
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