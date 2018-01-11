В Ужгороде в четверг, 1 ноября, на Холме Славы открыли Мемориал погибшим на Донбассе воинам, сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.
На открытии присутствовали представители местной власти, военные, добровольцы и семьи погибших воинов.
Автором мемориала стал закарпатский скульптор Василий Олашин. По его словам, пирамидальная основа мемориала символизирует карпатские ели. Вокруг композиции вмонтированы шесть рельефов, раскрывающие темы школьного периода, студенчества, проводов в армию воина, а центральный рельеф – это военные, волонтеры и дети.
"В монументе много символики жизни, хоть он и посвящен памяти погибших воинов", - рассказал Олашин.
По официальной информации, защищая страну от российской агрессии на Донбассе, погибли 96 закарпатцев, причем 12 из них - этнические венгры.
Cмотрите фотогалерею: В Ужгороде открыли мемориал погибшим воинам АТО
Напомним, 14 октября в Киеве открыли Мемориал погибшим на Донбассе. Он находится на территории Министерства обороны.
А в канадском Торонто открыли мемориал жертвам Голодомора в Украине.
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Источник: korrespondent.net
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