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01. 11. 2018

В Ужгороде открыли мемориал погибшим воинам АТО

В Ужгороде в четверг, 1 ноября, на Холме Славы открыли Мемориал погибшим на Донбассе воинам, сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

На открытии присутствовали представители местной власти, военные, добровольцы и семьи погибших воинов.

Автором мемориала стал закарпатский скульптор Василий Олашин. По его словам, пирамидальная основа мемориала символизирует карпатские ели. Вокруг композиции вмонтированы шесть рельефов, раскрывающие темы школьного периода, студенчества, проводов в армию воина, а центральный рельеф – это военные, волонтеры и дети.

"В монументе много символики жизни, хоть он и посвящен памяти погибших воинов", - рассказал Олашин.

По официальной информации, защищая страну от российской агрессии на Донбассе, погибли 96 закарпатцев, причем 12 из них - этнические венгры.

Cмотрите фотогалерею: В Ужгороде открыли мемориал погибшим воинам АТО

Напомним, 14 октября в Киеве открыли Мемориал погибшим на Донбассе. Он находится на территории Министерства обороны. 

А в канадском Торонто открыли мемориал жертвам Голодомора в Украине.

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Источник: korrespondent.net

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