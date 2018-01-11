Лента RSS
Подписаться на ленту
01 ноября 2018, четверг, 21:16
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,41
01. 11. 2018

В Украине сменился замглавы миссии ОБСЕ

Марк Этерингтон в четверг, 1 ноября, вступил в должность заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине после завершения полномочий Александра Хуга. Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Twitter.

"Этерингтон возвращается в СММ ОБСЕ в должности заместителя председателя миссии, привнося свой богатый опыт и профессионализм на благо миссии и Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он уже работал в должности заместителя председателя СММ, будучи назначенным в апреле 2014 года.

Ранее Этерингтон также был руководителем международной группы в Южном Судане. От имени Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании он руководил группой в отделе стабилизации британского правительства в полевых миссиях в разных странах.

Как сообщалось, накануне в Киеве состоялся последний брифинг Хуга в качестве заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине, на котором он выразил убеждение, что конфликт на Донбассе не является замороженным и его можно решить.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Пришел Лукашенко на форум БРСМ:
- Во время войны пионеры и комсомольцы в первых рядах шли на фронт. Надеюсь, что и вы, если придется, возьмете в руки оружие и встанете на защиту Родины!
С заднего ряда голос:
- А отработку поставят?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.