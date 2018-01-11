Из донецкого ЦУМа вынесли драгоценности на $1,8 млн

Из Центрального универмага Донецка неизвестные выкрали золото и бриллианты на сумму около 120 миллионов рублей (более 1,8 млн долларов США). Об этом в четверг, 1 ноября, сообщило "министерство внутренних дел" квазиреспублики.
"В Центральном универсальном магазине неизвестное лицо совершило кражу золотых изделий в двух отделах на сумму около 120 миллионов рублей", - сказано в сообщении.
По информации "министерства", в настоящий момент составляются каталоги похищенного имущества.
Кража была обнаружена накануне, 31 октября. Воры влезли в два магазина с ювелирными украшениями, похитив, ориентировочно, до 10 кг золота и драгоценные камни.
По данным местной "полиции", провода от видеокамер наблюдения и сигнализации были перерезаны. Предположительно, грабители спрятались в здании перед закрытием.
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе был задержан мужчина, пытавшийся провезти на неподконтрольные Украине территории 3,6 кг серебра и 20 мобильных телефонов.
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Источник: korrespondent.net
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