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01. 11. 2018

Трамп "плодотворно" обсудил торговлю с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп сообщил о плодотворном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросам американо-китайской внешней торговли.

"Только что у нас был длительный и очень хороший разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Мы обсудили многие темы, уделив особое внимание торговле. Также хорошо обсудили Северную Корею", - написал Трамп в Twitter в четверг, 1 ноября.

По словам американского президента, обсуждения идут успешно, "на саммите G20 в Аргентине запланированы встречи".

В октябре рынки встревожили сообщения о том, что предполагаемая встреча двух глав государств в Аргентине может сорваться из-за непримиримости их позиций по торговым вопросам.

Напомним, торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами. После этого Вашингтон и Пекин обменялись пошлинами в августе.

Недовольство американской администрации вызывает торговый дисбаланс между государствами, который, по оценкам США, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.

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Источник: korrespondent.net

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