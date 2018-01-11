Умерли трое бездомных, избитых студентами в Павлограде

Все три жертвы избиения павлоградскими студентами умерли в больнице. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщает портал Павлоград.dp.ua со ссылкой на заместителя главврача больницы №4 по хирургии Искендера Искендерова.

Напомним, 14 октября в городе Павлоград 20-летний студент вместе с 18-летним приятелем распивали алкогольные напитки, после чего решили "развлечься" избиением лиц, не имеющих определенного места жительства. Под видом сотрудников полиции они пришли на территорию ранее действующей медико-санитарной части и потребовали от бездомных вернуть якобы незаконно полученный ими мобильный телефон. После этого молодые люди нанесли троим мужчинам многочисленные удары ногами, причинив тяжкие телесные повреждения. От полученных травм один из пострадавших вскоре скончался в больнице.

По информации павлоградского портала, позднее умер второй пострадавший, а последняя жертва избиения умерла в ночь с 29 на 30 октября.

"Первый умер сразу. Второго отправили в Днепр - он умер там. У этих людей были тяжелые травмы черепа, грудной клетки", - цитирует местное СМИ Искендера Искендерова.

Последняя жертва побоев поступила в больницу к с тупой травмой живота, разрывом селезенки и черепно-мозговой травмой.

"Через время его выписали, а потом он поступил с перитонитом. Прооперировали, но он умер", - рассказал медик.

Подозреваемые в убийствах молодые люди содержатся под стражей без права залога. Один из них учится в Криворожском центре профессионального образования металлургии и машиностроения, второй- студент Днепропетровского государственного университета внутренних дел, является сыном судьи Юрьевского суда.

В суде уже успели распространить пресс-релиз относительно этого преступления.

"Подробная информация в официальных источниках руководством и пресс-службой суда относительно обстоятельств совершения уголовного правонарушения не выяснялась для недопущения нарушения правил судейской этики, разглашения тайны досудебного следствия и возможных спекуляций по поводу вмешательства в деятельность органов досудебного расследования. Подчеркиваем, что преступление, в совершении которого обвиняется близкое лицо судьи, не связана с осуществлением судьей правосудия", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

В свою очередь, в университете внутренних дел заявили, что подозреваемый был отчислен в начале октября 2018 года (за две недели до преступления) за "хронические нарушения учебной дисциплины".

Напомним, в конце октября сообщалось, что в Киевской области трое несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет до смерти избили бездомного.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net